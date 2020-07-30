Adıyaman'da 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" 27 bin 500 liraya satıldı - Son Dakika

Adıyaman'daki hayvan pazarında 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı tosun, 27 bin 500 liraya satıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına getirilen "Paşa"yı, Erkan Türk aldı.

Besici Yunus Aydınlık, gazetecilere, kendilerine ait çiftlikte hayvan yetiştirdiklerini söyledi.

Tosunu 27 bin 500 liraya sattıklarını anlatan Aydınlık, bereketli olmasını temenni etti.

Türk ise hayvan seçmek için pazara geldiğini belirterek, "Paşa'yı gördüğümde hemen almak istedim. Pazarın en iyi hayvanı diyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.