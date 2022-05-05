Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti

05.05.2022 14:08

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti Şanlıurfa'da 10 dakika yağan dolu ve yağmur yağışı hayatı felç etti.

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 10 dakika yağan dolu ve yağmur yağışı hayatı felç etti. Cadde ve sokakları sel suları kapladı, vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.

Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınları uyarısının yapıldığı Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika yağan yağmur ve dolu, hayatı durma noktasına getirdi. Dolu ve yağmur yağışı cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Araç sürücüleri dolu trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı, vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti

YORUMLAR
500
Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti Eskişehir yağmur ve doluya teslim Eskişehir yağmur ve doluya teslim

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement