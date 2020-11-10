Adıyaman'da 10 Kasım anma etkinlikleri - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman ve ilçelerinde de törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Hükumet binası önünde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul öğrencileri ve bir çok kişi katıldı. Burada ki anma etkinliğinin ardından, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda anma etkinlikleri sürdü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma törenine Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, protokol ve öğrenciler katıldı. Anma töreni Kaymakam Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın çelenk sunmasının ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler sonrası sona erdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı hükumet konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Samsat Belediye Başkan Vekili Yusuf Ertürk'ün çelenk koymaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Çalınan siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçildi. 2 Dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra protokol üyeleri Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen, Örentaş Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu'nun hazırladığı programa katıldı. Buradaki programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve sinevizyon gösterileri ile Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü Besni ilçe Kaymakamlığı bahçesinde ise törenle anıldı.

Kaymakamlık önünde programa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Garnizon Komutanı Asteğmen İlker Ertaş, Besni Belediyesi Başkan Vekili Ömer Oral, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse, Besni Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Hükumet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına konulan çelenk sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti. - ADIYAMAN