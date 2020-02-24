Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede - Son Dakika

Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede

6 saat önce

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede, System.String[]

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman dahil 22 kentte faaliyet gösteren Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin, kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası aralarında Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.


Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Elele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da bir karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi
Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:02:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurgun şüphelileri adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]