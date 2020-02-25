Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurguna 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurguna 3 tutuklama - Son Dakika

Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurguna 3 tutuklama

6 saat önce

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, 10 milyon liralık vurguna 3 tutuklama, System.String[]

ADIYAMAN'da, engelli, hasta ve yaşlılar için topladıkları 10 milyon lira yardım parasını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 46 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman dahil 22 kentte faaliyet gösteren Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin, kanser hastaları ile engelliler ve yaşlılar için makbuz karşılığı topladıkları yardım paralarını zimmetlerine geçirdikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin 22 ilde düzenlediği operasyonda 49 kişi, gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası aralarında Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 46'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adıyaman, Elele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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