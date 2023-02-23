ADIYAMAN'DA 100'DEN FAZLA KİŞİYE MEZAR OLAN SİTELERİN MÜTEAHHİDİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binaların müteahhitleri ile ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da 100'den fazla kişiye mezar olan Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Akbaş'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akbaş'ı yakalayarak gözaltına aldı. SEGBİS'le ifadesi alınan Akbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.