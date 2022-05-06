Adıyaman'da 11 uyuşturucu sanığına hapis cezası - Son Dakika
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Adıyaman'da 11 uyuşturucu sanığına hapis cezası

06.05.2022 14:12
Adıyaman'da 11 uyuşturucu sanığına hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 11 sanığa, 10 yıl 5 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 11 sanığa, 10 yıl 5 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.G, M.K, N.K, S.K, B.K, E.Ö, M.A, M.Y, S.K, M.H.D. ve E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan C.G, M.K, N.K, S.K, M.A, M.Y. ve S.K'ya 12 yıl 6 ay, B.K'ya 18 yıl 9 ay, E.Ö'ye 15 yıl 7 ay, M.H.D'ye 15 yıl, E.K'ya ise 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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