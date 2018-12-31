Adıyaman'da 111 Köy ve 173 Mezraya Ulaşılamıyor
1 saat önce
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 111 köy ve 173 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Adıyaman
'da kar yağışı nedeniyle 111 köy ve 173 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Adıyaman merkezde 28 köy, Gerger
'de 21 köy, Çelikhan
'da 20 köy, Gölbaşı
'nda 11 köy, Kahta
'da 8 köy, Sincik
'te 18 köy, Tut
'ta 5 köy olmak üzere 111 köy ve bu köylere bağlı toplam 173 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler 37 adet iş makinesi ile kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can
Erdoğan, ekiplerin kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için gece gündüz çalıştığını söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:11 Kaynak: İHA
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