Adıyaman'da 111 köy ve mezra yolu, kardan kapandı - Son Dakika

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Adıyaman'da 111 köy ve mezra yolu, kardan kapandı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 42 köy ile 69 mezra yolu, ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:07 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 42 köy ile 69 mezra yolu, ulaşıma kapandı.
Kent merkezi ile Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 42 köy ile 69 mezra yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.
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