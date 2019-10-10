Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi

Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi

1 saat önce

ADIYAMAN'da, kaçak yollarla yurda sokulan 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 1300 cinsel içerikli hap ele geçirildi, System.String[]
ADIYAMAN'da, kaçak yollarla yurda sokulan 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cinsel içerikli kaçak hap satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yeşilyurt Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 1300 adet cinsel içerikli hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.Haplara el koyan polis, ev sahibi M.E.N.'yi gözaltına aldı.


- Adıyaman
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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