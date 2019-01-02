Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 14 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da 14 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Adıyaman'da 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da 14 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Adıyaman'da 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kent merkezinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçtaki M.G. ve A.G. isimli şüphelilerin üst aramasında 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Adıyaman Gölbaşı, Polis, Adıyaman, Güncel
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