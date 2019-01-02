Adıyaman'da 14 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman'da 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adıyaman
'da 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı
kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kent merkezinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçtaki M.G. ve A.G. isimli şüphelilerin üst aramasında 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:11 Kaynak: AA
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