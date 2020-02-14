Adıyaman'da 14 şubat'ta nikah yoğunluğu - Son Dakika
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Adıyaman'da 14 şubat'ta nikah yoğunluğu

6 saat önce

Adıyaman'da 14 Şubat'ta nikah yoğunluğuADIYAMAN'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesini doldurdu.

Adıyaman'da 14 Şubat'ta nikah yoğunluğu

ADIYAMAN'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesini doldurdu.

Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istediler. Adıyaman Belediyesi Evlendirme Memuru Ahmet Tamer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren damat Ender Çakmak, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. 14 Şubat'ta resmi nikahımızı kıydık. Bilerek bugünü seçtik eşimi çok seviyorum onu da belirtmek istiyorum. 14 Şubat'ta hem nikahımız oldu hem de ben bugün evlilik teklifinde bulundum. O da ayrı bir güzellik oldu bizim için" dedi.

Gelin adayı Esma Parlak ise "Özellikle ben seçtim bu tarihi 14 Şubat olsun dedim. Güzel bir gün sevgililerin bu günlerde evlenmesini tavsiye ediyorum. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

'3-4 AY ÖNCE BAŞVURDULAR'

Çiftlerin 3-4 ay önce başvuruda bulunduklarını belirten Ahmet Tamer, "Adıyaman'da 14 Şubat tarihinde başvuru yapan çiftlerimizin çoğuna yardımcı olduk. Çiftlerimiz yaklaşık 3-4 ay öncesinden gelip 14 Şubat tarihine nikah günü almak istediler. Normal günlere oranla çok daha yüksek bir sayı ile nikah kıyıyoruz. Kış günlerinde en fazla 2 veya 3 nikah olurken, bugün biraz daha fazla rakamla 11 nikah kıyacağız" dedi.

Adıyaman'da 14 şubat'ta nikah yoğunluğu

Sevgililer Günü, Ahmet Tamer, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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