Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 141 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Adıyaman'da 141 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

43 dakika önce

Adıyaman'da önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 52'si köy, 89'u mezra olmak üzere 141 yerleşim birimine ulaşılamıyor.

Adıyaman'da 141 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Adıyaman'da önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 52'si köy, 89'u mezra olmak üzere 141 yerleşim birimine ulaşılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı yaptığı Adıyaman'ın rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı bir çok yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkeze bağlı 13 köy, 13 mezra, Çelikhan'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Kahta'ya bağlı 1 köy, 2 mezra, Sincik'e bağlı 18 köy, 43 mezra olmak üzere 52 köy ve 89 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

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