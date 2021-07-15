Adıyaman'da '15 Temmuz' buluşması - Son Dakika

Program yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

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