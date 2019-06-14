Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı
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Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı

4 saat önce

ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, 153 bin 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başlamının sevincini yaşadı.

Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı, System.String[]


ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, 153 bin 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başlamının sevincini yaşadı. Kentteki Menderes İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sınıfları dolaşan ve öğrencilerle sohbet edip, karne dağıtan Vali Pekmez, yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını önerdi. Kentte 153 bin 352 öğrenci karne aldı.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:16 Kaynak: DHA
Menderes, Adıyaman, Güncel
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