Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadı

6 saat önce

Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyılında karne sevinci yaşadı.

Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci karne sevinci yaşadı, System.String[]

Adıyaman'da 154 bin 43 öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyılında karne sevinci yaşadı.


Yarıyıl tatili nedeniyle Adıyaman Yeni Mahalle İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilere karneleri Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün elinden aldı.


Karne dağıtımı töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Bugün 2019-2020 eğitim öğretim yarıyılının ilk yarısını tamamlamış oluyoruz. Böylece Adıyaman genelinde 154 bin 43 öğrencimiz karnelerini alıyor. Başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin bir mutluluk içerisinde okula gelip gittiklerini görüyor ve çalışmayı kendilerine şiar edinmelerinden mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.


Okul öğretmenlerinden Yusuf Göven, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini, boş zamanlarında kitap okumalarını ve soğuk havalara dikkat etmelerini söyleyerek öğrencileri hasta olmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Ahmet Alagöz, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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