Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 154 Bin Öğrenci Karne Aldı

Adıyaman'da, 154 Bin Öğrenci Karne Aldı

25 dakika önce

Adıyaman'da, 154 bin öğrenci karne aldıAdıyaman'da, eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 154 bin öğrenci karnesini aldı.

Adıyaman'da, 154 bin öğrenci karne aldı

Adıyaman'da, eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde 154 bin öğrenci karnesini aldı.

Demokrasi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtımı töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kent genelinde 154 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, Başarılı bir eğitim yılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin bir mutluluk içerisinde okula gelip gittiklerini görüyor ve çalışmayı kendilerine şiar edinmelerinden mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu 15 günlük süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bütün öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, kendilerine başarılar diliyorumö dedi.

Alagöz, karnesini dağıttığı öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:46 Kaynak: DHA

Alagöz, Adıyaman, Güncel
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