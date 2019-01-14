Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 16 Köy ve 34 Mezraya Ulaşılamıyor

Adıyaman'da 16 Köy ve 34 Mezraya Ulaşılamıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da 16 Köy ve 34 Mezraya Ulaşılamıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 16 köy, 34 mezra olmak üzere toplam 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkezde Çelikhan ilçesinde 4 köy ve bağlı 6 mezra, Gerger ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Kahta ilçesinde 1 mezra, Sincik ilçesinde 8 köy ve bağlı 19 mezra olmak üzere toplam 16 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Güncel
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