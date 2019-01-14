Adıyaman'da 16 Köy ve 34 Mezraya Ulaşılamıyor
1 saat önce
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman
'da kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 16 köy, 34 mezra olmak üzere toplam 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman merkezde Çelikhan
ilçesinde 4 köy ve bağlı 6 mezra, Gerger
ilçesinde 4 köy ve bağlı 8 mezra, Kahta
ilçesinde 1 mezra, Sincik
ilçesinde 8 köy ve bağlı 19 mezra olmak üzere toplam 16 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı
Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Ders Başı yaptı
Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı