Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 169 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

Adıyaman'da 169 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışından dolayı 66 köy ve 103 mezra olmak üzere toplam 169 yerleşim birimine ulaşılamıyor.

Adıyaman'da 169 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışından dolayı 66 köy ve 103 mezra olmak üzere toplam 169 yerleşim birimine ulaşılamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Rakımı yüksek kırsal bölgelerde etkili olan yağışı nedeniyle karayolu ulaşımı aksıyor.

Kar yağışından dolayı Adıyaman merkezde 24 köy ve bağlı 24 mezra, Çelikhan'da 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger'de 9 köy ve bağlı 17 mezra, Kahta'da 3 köy ve bağlı 7 mezra, Sincik'te 10 köy ve bağlı 24 mezra olmak üzere toplam 66 köy ve 103 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler 36 iş makinesiyle kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:49:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 169 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]