Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Yeni Sanayi, Yeşilyurt mahalleleri ile Yeni Mahalle'deki 18 evde karantina uygulanmasına karar verildi.