Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 18 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:23 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da 18 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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