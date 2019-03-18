Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü

2 saat önce

Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Şehitlik Anıtında tören düzenlendi.

Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Şehitlik Anıtında tören düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, STK temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Yapılan saygı atışının ardından kürsüye çıkan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, 104 yıl önce bugün 18 Mart 1915'de Çanakkale boğazının denizden geçilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih 4768 sayılı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatandalar için, canlarını seve seve feda eden, kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği, pahasına kazanılan bu zafer Türkiye Cumhuriyetine çok anlamlı bir kilometre taşı olmuştur dedi.

Konuşmandan sonra şehitliklere karanfiller bırakılarak şehit ailelerine başsağlığı dilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

Çanakkale, Adıyaman, Güncel
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