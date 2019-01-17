Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 189 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

Adıyaman'da 189 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 71 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da 189 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 71 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde hayatı felç ediyor. Kısal kesimlere ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkeze bağlı 18 ve 18 mezra, Besni ilçesine bağlı 5 köy ve 4 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 14 köy ve 22 mezra, Gerger ilçesine bağlı 16 köy ve 31 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 1 köy ve 1 mezra, Kahta ilçesine bağlı 1 köy ve 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 16 köy ve 38 mezra olmak üzere 71 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Çelikhan, Besni, Adıyaman, Güncel
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