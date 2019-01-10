Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 193 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

Adıyaman'da 193 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

55 dakika önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da 193 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor, System.String[]
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 68 köy, 125 mezra olmak üzere toplam 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman merkezde 3 köy ve bağlı 3 mezra, Besni ilçesinde 3 köy ve bağlı 2 mezra, Çelikhan ilçesinde 14 köy ve bağlı 22 mezra, Gerger ilçesinde 25 köy ve bağlı 49 mezra, Gölbaşı ilçesinde 2 köy ve bağlı 2 mezra, Kahta ilçesinde 4 köy ve bağlı 9 mezra, Sincik ilçesinde 16 köy ve bağlı 38 mezra, Tut ilçesinde 1 köy ve bağlı 1 mezra olmak üzere toplam 68 köy ve 125 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:08:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 193 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]