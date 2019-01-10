Adıyaman'da 193 Yerleşim Birimine Ulaşılamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da rakımı yüksek yerleşim bölgelerinde hayat olumsuz etkileniyor. Kar yağışı nedeniyle Adıyaman genelinde 68 köy, 125 mezra olmak üzere toplam 193 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Adıyaman merkezde 3 köy ve bağlı 3 mezra, Besni ilçesinde 3 köy ve bağlı 2 mezra, Çelikhan ilçesinde 14 köy ve bağlı 22 mezra, Gerger ilçesinde 25 köy ve bağlı 49 mezra, Gölbaşı ilçesinde 2 köy ve bağlı 2 mezra, Kahta ilçesinde 4 köy ve bağlı 9 mezra, Sincik ilçesinde 16 köy ve bağlı 38 mezra, Tut ilçesinde 1 köy ve bağlı 1 mezra olmak üzere toplam 68 köy ve 125 mezraya ulaşım sağlanamıyor. - ADIYAMAN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi