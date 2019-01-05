Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 Aileden 6 Kişi Sobadan Zehirlendi

Adıyaman'da 2 Aileden 6 Kişi Sobadan Zehirlendi

49 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde farklı mahallelerde yaşayan 2 aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Adıyaman'da 2 Aileden 6 Kişi Sobadan Zehirlendi, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde farklı mahallelerde yaşayan 2 aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 1'i çocuk 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde yaşayan Türkan ailesi sabah uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekiplerini aradı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini düşünen ekipler anne Abide (40) ile çocukları Özlem (19), Sümeyye (17), Emrullah Türkan'ı (2) ambulansa Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aynı saatlerde Hürriyet Mahallesi'nde ise Halime Ortak ve eşi Kader Ortak da zehirlenme belirtisi ile yardım istediği sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:06 Kaynak: DHA

Menderes, Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı Otobüs Şoförü, Yaralı Yolcuya İlk Müdahaleyi Yapıp Ambulansa Yetiştirdi

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:55:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 Aileden 6 Kişi Sobadan Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]