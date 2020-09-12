Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Çelikhan Karayolunun 25'inci kilometresindeki Palanlı Mevkiinde meydana geldi. Bilal Erdinç yönetimindeki 34 BGU 591 plakalı Volkswagen marke hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Gazi Keleş yönetimindeki 46 PA 064 plakalı Tofaş marka otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında büyük hasar gördüğü kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Keleş, Yeter Tekineder, Muhammed Tekineder, Beşime Erdinç, Sevilla Erdinç, Azra Elif Erdinç yaralandı.

Diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile birlikte trafiğe kapanan yolda jandarma güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen çekicilerin araçları yoldan çekmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Çelikhan, Otomobil, Adıyaman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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