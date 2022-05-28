Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

28.05.2022 12:54
Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y. adlı kadın, tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y. adlı kadın, tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde 2 farklı evden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin C.Y. isimli kadın olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan CY, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
Kahta'da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı Kahta'da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı Zehir taciri tutuklandı Zehir taciri tutuklandı
Kaynak: DHA

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement