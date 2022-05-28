Adıyaman'da 2 evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y. adlı kadın, tutuklandı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde 2 farklı evden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin C.Y. isimli kadın olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan CY, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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