Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 Gündür Haber Alınamayan Genç Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da 2 Gündür Haber Alınamayan Genç Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Adıyaman'da 2 Gündür Haber Alınamayan Genç Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür Gökhan Atik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Işıkları açık olmasına rağmen Atik'in kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde Atik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Atik'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gökhan Atik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:32 Kaynak: DHA
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