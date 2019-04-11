Adıyaman'da 2 Gündür Haber Alınamayan Genç Evinde Ölü Bulundu
26 dakika önce
ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:08 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Gökhan Atik (27), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Bahçecik
Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür Gökhan Atik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Işıkları açık olmasına rağmen Atik'in kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde Atik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Atik'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gökhan Atik'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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