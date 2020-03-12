Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor - Son Dakika

Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor

6 saat önce

ADIYAMAN'da, iki gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor, System.String[]

ADIYAMAN'da, iki gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 2 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Köy çevresinde ve Göksu Çayı yakınlarında Taceddin Taşdak'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.


Jandarma, Akhisar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:37 SPOR Mehmet Sepil'in açıklamaları
20:36 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
20:36 SPOR Taraftarlardan maçların seyircisiz oynanacak olmasına yönelik yorumlar
20:36 İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçildi
20:36 İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]