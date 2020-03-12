Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor

6 saat önce

ADIYAMAN'da, iki gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor, System.String[]

ADIYAMAN'da, iki gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 2 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Köy çevresinde ve Göksu Çayı yakınlarında Taceddin Taşdak'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.


Jandarma, Akhisar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:29 Kaynak: DHA
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