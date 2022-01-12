Adıyaman'da 2 gündür kayıp olan kadını jandarma buldu - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, 2 gündür kayıp olan kadını jandarma ekipleri bularak ailesine teslim etti.
Çamiçi köyü Şengül mezrasında yaşayan demans ve sara hastası Fatma Kartop'un (28) 2 gündür kayıp olduğu ihbarı üzerine Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, genç kadını Koşarlar mezrasında bitkin ve üşümüş halde buldu.
Fatma Kartop, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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