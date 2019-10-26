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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı

Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı

41 dakika önce

Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı Adıyaman Valiliğinden tarlada ölü bulunan kadınlarla ilgili açıklamaADIYAMAN - Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındı.

Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı

Adıyaman Valiliğinden tarlada ölü bulunan kadınlarla ilgili açıklama

ADIYAMAN - Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındı. Valilik, olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin olayda kullanıldığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven ve Songül Önemli göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 Yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştü.

Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşanılan olayla ilgili Adıyaman Valiliği'de açıklama yaparak, olayda 6 kişi gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin olayda kullanıldığı da belirtilen açıklamada, "25.10.2019 Günü saat 21: 50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde, Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu olayla alakalı olup olmadığına dair gözaltına alındıkları emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunması olayına 6 gözaltı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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