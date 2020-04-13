Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:14 Kaynak: AA
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