Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Çelikhan
ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya
yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülbaki Demirci yönetimindeki 02 AL 938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AK 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Demirci ve yanındaki Mehmet Gündüz
yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gündüz, hayati tehlikesi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:10 Kaynak: DHA
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