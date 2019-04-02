Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Hacı Türk (32) yönetimindeki 44 AP 153 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Alpaydın'ın (77) kullandığı 02 KT 976 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Alpaydın ve Türk ile otomobillerde bulunan Ayten (53), Ayşe (73), Özlem (21) ve Ahmet Günaydın (56) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:57 Kaynak: DHA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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