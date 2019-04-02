Adıyaman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Siverek
yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
Hacı Türk (32) yönetimindeki 44 AP 153 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Alpaydın'ın (77) kullandığı 02 KT 976 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Alpaydın ve Türk ile otomobillerde bulunan Ayten (53), Ayşe (73), Özlem (21) ve Ahmet Günaydın
(56) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:57 Kaynak: DHA
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