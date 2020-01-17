Adıyaman'da 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ve tabanca yakalandı - Son Dakika

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Adıyaman'da 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ve tabanca yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Adıyaman'da üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği iki şüpheliyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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