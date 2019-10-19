Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Adıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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