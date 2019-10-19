Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Operasyonun devam ettiği bölgeye giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Arama tarama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, el yapımı patlayıcı olması ihtimaline karşı metal dedektörü ve bomba uzmanı köpek yardımıyla çalışma yapıyor.

Bölgeye çok sayıda Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekibi gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürdürülüyor.

Adıyaman kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, Jandarma Özel Harekat timleri bölgede arama tarama faaliyetine devam ediyor.

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Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor