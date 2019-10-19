Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

1 saat önce

Adıyaman kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, Jandarma Özel Harekat timleri bölgede arama tarama faaliyetine devam ediyor.

Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, System.String[]

Adıyaman kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında, Jandarma Özel Harekat timleri bölgede arama tarama faaliyetine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürdürülüyor.

Bölgeye çok sayıda Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekibi gönderildi.

Arama tarama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, el yapımı patlayıcı olması ihtimaline karşı metal dedektörü ve bomba uzmanı köpek yardımıyla çalışma yapıyor.

Operasyonun devam ettiği bölgeye giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı
Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]