Adıyaman'da 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Adıyaman 'da hakkında 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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