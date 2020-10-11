Adıyaman'da 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da hakkında 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği İ.E'yi durdurdu.
Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan İ.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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