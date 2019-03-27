Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 20 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

Adıyaman'da 20 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 20 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, otomobilde bulunan F.A., E.A., H.A., T.A., ve M.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:34 Kaynak: DHA

Jandarma, Adıyaman, Güncel
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