Adıyaman'da 20 Gram Uyuşturucuya 5 Gözaltı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa
karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, otomobilde bulunan F.A., E.A., H.A., T.A., ve M.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:34 Kaynak: DHA
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