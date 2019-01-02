Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da 20 Köy ve Mezra Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

Adıyaman'da 20 Köy ve Mezra Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeni ile 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da 20 Köy ve Mezra Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeni ile 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir haftadır devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köy ve mezralarda yollar kapandı. İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çelikhan'da 5, Gerger'de 9, Gölbaşın'da 1, Sincik'te 3, Tut'a 2 olmak üzere 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOGRAFLI - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:31 Kaynak: DHA

Kar, Adıyaman, Güncel
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