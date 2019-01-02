Adıyaman'da 20 Köy ve Mezra Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeni ile 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeni ile 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Kentte bir haftadır devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köy ve mezralarda yollar kapandı. İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çelikhan'da 5, Gerger'de 9, Gölbaşın'da 1, Sincik'te 3, Tut'a 2 olmak üzere 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - Adıyaman

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