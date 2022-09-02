Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalandı.
Güzel'in üzerinde M.Ş. isimli sahte nüfus cüzdanı bulunurken, araç içinde bulunan A.G.(43) ve F.D.(25) isimli şüpheliler de gözaltına alındı.
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından (2) adet aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Milletvekili Semra Güzel ve gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Son Dakika › Güncel › Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi - Son Dakika