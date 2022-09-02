Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi - Son Dakika
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Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

02.09.2022 19:44

PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalandı.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI YAPTIRMIŞ

Güzel'in üzerinde M.Ş. isimli sahte nüfus cüzdanı bulunurken, araç içinde bulunan A.G.(43) ve F.D.(25) isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİ

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından (2) adet aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Milletvekili Semra Güzel ve gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi - Son Dakika
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