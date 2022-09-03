SEMRA GÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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SEMRA GÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

03.09.2022 13:45
SEMRA GÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADIYAMAN'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.

ADIYAMAN'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEMRA GÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEMRA GÜZEL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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