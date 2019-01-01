Adıyaman'da 2019'un İlk Bebeği, Nurşen ve Deniz Bakır Çiftinin İlk Çocukları "Ali Asaf Bakır" Oldu.

- Mardin
'de Behice ve Abdurrahim Ceylan çiftinin "Nilay" isimli bebeği Adıyaman
'da Nurşen ve Deniz Bakır
çiftinin "Ali Asaf Bakır" isimli bebeği Siirt
'te Semra ve Abdulhekim Eviz çiftinin "Mahfuz" isimli bebeği Elazığ
'da Canan Nursever'in "Bahar Mila" isimli bebeği Kilis
'te İrem- İsmail Akça
çiftinin "Cihangir
" isimli bebeği MARDİN/ADIYAMAN/SİİRT/ELAZIĞ/KİLİS - Mardin, Adıyaman,Siirt, Elazığ ve Kilis'te 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.
Mardin
Mardin'de 2019'un ilk bebeği özel bir hastanede Behice ve Abdurrahim Ceylan çiftinin dünyaya gözlerini açan "Nilay" isimli kız oldu.
Normal doğumla saat 24: 06'da 3 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya getiren Behice Ceylan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşadı.
Baba Abdurrahim Ceylan, yeni yılın müjdesinin ilk çocukları olduğunu belirterek,"İnşallah herkes babalık duygusunu yaşar. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı. Anne
Ceylan da Allah'ın herkese evlat nasip etmesi dileğinde bulunarak, "İki oğlum vardı, bir de kızım oldu. Çok mutluyum." dedi.
Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman
ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül tarafından da yeni yılda dünyaya gelen bebeğe Vali Yaman'ın hediye ettiği altın takıldı ve çeşitli hediyeler verildi.
Adıyaman
Adıyaman'da 2019'un ilk bebeği, Nurşen ve Deniz Bakır çiftinin ilk çocukları "Ali Asaf Bakır" oldu.
Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.07'de sezaryen doğumla 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Nurşen Bakır, eşiyle yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Anne Nurşen Bakır, yaptığı açıklamada, ilk çocuklarını dünyaya getirdiğini anlatarak, bebeklerine "Ali Asaf" adını verdiklerini söyledi.
Çok mutlu olduğunu kaydeden Bakır, "Allah, herkese çocuk nasip etsin. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bu duygu anlatılmaz." dedi.
Bakır, sağlık personeline de teşekkür etti.
Siirt
Siirt'te 2019 yılının ilk bebeği Semra ve Abdulhekim Eviz çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen ve "Mahfuz" ismi konulan erkek bebek oldu.
Siirt Devlet Hastanesinde 00.01'de sezaryenle 3 kilo 100 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren Eviz, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Mahfuz ismi konulan bebeğe ilk hediyesi aileyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür tarafından verildi.
Ömür, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya geldiğini belirtti.
Baba Abdulhekim Eviz de yeni yılın ilk bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Elazığ
Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeğine "Bahar Mila" ismi verildi.
Canan Nursever, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde saat 00.08'de normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Baba Muhammet Nursever, bebeklerine "Bahar Mila" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla baba olarak girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.
Evladının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Nursever, "Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. İlk çocuğum olduğu için çok heyecanlıyım." dedi.
Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül
, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları
, yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.
Kilis
Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde İrem-İsmail Akça çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 110 gram ağırlığında doğan bebeğe "Cihangir" adı verildi.
Baba İsmail Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Benim ilk çocuğum erkek oldu ve buna çok seviniyorum. Benim için önemli olan sağlıklı olması. Herkesin yeni yılı kutlu olsun." diye konuştu.