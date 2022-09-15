Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Adıyaman'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimler arttırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevresi ve güzergahlarda gerekli tedbirleri alarak, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Biraralık Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yakut, emniyet birimlerinin okulların açılmasıyla birlikte denetimlerini aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.
Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktaran Yakut, emniyet birimlerine teşekkür etti.
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