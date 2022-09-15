Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktaran Yakut, emniyet birimlerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul çevresi ve güzergahlarda gerekli tedbirleri alarak, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor - Son Dakika

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