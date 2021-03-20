Adıyaman'da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

20.03.2021 12:05
Adıyaman'da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı, System.String[]

Besni'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Besni'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hükümet konağı önünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, yaptığı konuşmada, down sendromunun bir engel hali olmadığını ifade etti.

Bu durumun genetik bir farkındalık olduğunu anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"En basit anlatımla sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu sayı 47 olmaktadır. Yani down sendromlu kardeşlerimiz sürekli gülen yüzleriyle, ışıltılı gözleriyle, yakın, samimi tavırlarıyla hiçbir zaman yalan söyleme yeteneklerinin olmamasıyla eksik değil hepimizden bir fazladırlar."

Konuşmanın ardından Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü müzik topluluğu tarafından müzik dinletisi yapıldı.

Ardından down sendromlu Deniz Sinan'ın fotoğraf sergisi açıldı.

İstiklal Marşı, Down Sendromu, Hükümet, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı - Son Dakika


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