Adıyaman'da

Öğrenciler ise "Bayrak" şiirini okuyarak Kılınç'a jest yapıp, hediyeleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç , dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek onlara ödüllerini taktim etti.

Adıyaman Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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