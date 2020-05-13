Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması serbestliği verildiği gün gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek onlara ödüllerini taktim etti.
Öğrenciler ise "Bayrak" şiirini okuyarak Kılınç'a jest yapıp, hediyeleri için teşekkür etti.