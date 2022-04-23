Adıyaman'da "23 Nisanda 23 bin öğrenciye 23 bin oyuncak" projesi - Son Dakika
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Adıyaman'da "23 Nisanda 23 bin öğrenciye 23 bin oyuncak" projesi

23.04.2022 10:13
Adıyaman'da "23 Nisanda 23 bin öğrenciye 23 bin oyuncak" projesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başlatılan proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında 23 bin çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başlatılan proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında 23 bin çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Gönüllüler Derneği'nin yürüttüğü diğer kurum ve hayırseverlerinde destek verdiği "23 Nisan'da 23 bin öğrenciye 23 bin oyuncak" projesi kapsamında okulöncesi ve ilkokullarda eğitim gören öğrencilere oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ile yönetim kurulu üyeleri Şehit Muhammet Safitürk İlkokulu, Mevlana İlkokulu, Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulu, Göçeri İlkokulu ve Narince İlkokulunda gerçekleşen programlarda öğrencilere oyuncaklarını hediye ederek çocuk bayramlarını kutladı.

Proje Yürütücüsü Koray Akyıldız, geleceğimizin teminatı olan çocukları bu özel günlerinde sevindirmek istediklerini belirterek, hediyeleri ilçedeki 23 bin öğrenciye ulaştıracaklarını söyledi.

Adıyaman Gönüllüler Derneği Başkanı Nihat Yılancı ise projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Kahta Kaymakamlığı ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında başlatılan projeye seve seve katkı sunduk. Yarınımızın büyükleri olan çocuklarımızı bu özel günlerinde mutlu etmek istedik. Çocukların bayramı olan bu özel günlerinde onları biraz daha mutlu etmek amacıyla çocuklarımıza çeşitli oyuncaklar alarak katkı sağlamak istedik." dedi.

Kaymakam Selami Korkutata da proje ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 23 bin çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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Adıyaman, 23 Nisan, Hisarcık, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da '23 Nisanda 23 bin öğrenciye 23 bin oyuncak' projesi - Son Dakika


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